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Selahattin Demirtaş: Tecridi kaldırın Öcalan'ın ne diyeceğini öğrenelim

Selahattin Demirtaş: Tecridi kaldırın Öcalan'ın ne diyeceğini öğrenelim

Edirne'de tutuklu Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "En büyük hesabı İmralı’dakine verecek" sözlerine, "Tecridi kaldırın, hep birlikte öğrenelim" diye yanıt verdi.

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Halkların Demokratik Partisi’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta söylediği, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” sözleriyle ilgili, "Yıllardır tecritte tuttuğunuz Sayın Öcalan’ın ne dediğini nereden biliyorsunuz? O halde tecridi kaldırın, Öcalan avukatları ve ailesiyle düzenli olarak görüşsün, ne söyleyeceğini hep birlikte öğrenelim" dedi.

Erdoğan'ın İmralı'da görüşme niyeti var...
Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş şunları söyledi:  "Erdoğan’ın İmralı’da bir görüşme niyeti varsa bile bunu daha ilk anda ucuz bir karşıtlaştırma söylemi üzerine inşa etmesi çok yanlış ve tehlikelidir. Burada ortaya çıkan niyetin akan kanı durdurmak değil, basit bir seçim hesabı olduğu gibi bir düşünce, herkesin kafasında haklı olarak yer alır."

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