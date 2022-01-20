Can Tanrıyar'a 6 milyon 232 bin dolarlık tazminat şoku

İş insanı Halis Ezer, Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu iletişim şirketine ortak olmak istedi. Halis Ezer, imzaladığı ortaklık sözleşmesinden bir süre sonra döndü.

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Arabulucu, iş insanı Halis Ezer'i sözleşmeden dönme gerekçesinde haklı buldu. Asliye Ticaret Mahkemesi, Can Tanrıyar'ın Ezer'e olan 6 milyon 232 bin dolarlık borcunun faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

İş insanı Halis Ezer, geçtiğimiz aylarda Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Maksimum İletişim Teknolojisine ortak oldu. Taraflar arasındaki sözleşmeden bir ay sonra iddiaya göre Tanrıyar'a ihtarname gönderen Ezer, sözleşmeden döndüğünü bu nedenle şirkete yatırdığı paranın iadesini istedi. Tanrıyar ise sözleşmeden dönmesine neden olan unsurların oluşmadığını ileri sürerek, söz konusu ihtarnameye cevap vermedi ve parayı iade etmedi.

Bunun üzerine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran Ezer, Tanrıyar'dan alacağının tahsil edilmesini istedi. Taraflar, dava açılmadan hemen önce arabulucuya başvurdular. Ezer, Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu hizmete ihtiyacı kalmadığını anlattı. Arabulucu tarafından Ezer'in açtığı davada sözleşmeden dönme koşulları sağlandığını tespit etti. Dava, Ticaret Mahkemesince kabul edildi.

Yapılan kabul ardından geçtiğimiz hafta, Asliye Ticaret Mahkemesince yapılan duruşmada Tanrıyar'ın sözleşme gereği 6 milyon 232 bin dolarlık Ticari Satımdan Kaynaklanan borcun faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi.