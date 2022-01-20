Okullar tatil edildi! Bugün kar tatili kararı çıkan illerin listesi valilikler açıkladı

TÜRKİYE genelinde kar yağışı sebebiyle valilikler tatil kararları aldı. 43 ilde okullar 20 Ocak tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Okulların tatil edildiği iller listesinde Samsun, Kayseri, Bursa, Sivas da bulunuyor.

Abone ol

Olumsuz hava şartları nedeniyle peş peşe tatil haberleri geliyor. Karaman, Niğde, Van, Nevşehir, Malatya, Nevşehir, Kilis, Bingöl, Muş, Şanlıurfa, Sivas, Siirt, Adana, Batman, Samsun, Aksaray, Şırnak, Giresun ve Kars'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi. Gaziantep ve Fırat Üniversiteleri'nde ise okullar bir gün süreyle tatil edildi. İşte bugün okulların tatil edildiği illerin listesi:

Van : Valilikten yapılan açıklamada, 20 Ocak Perşembe günü kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun: Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Açıklamada, bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Batman : Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı bugün Halk Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri : İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.

Karaman : Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti. Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

Malatya : Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Ocak perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

Bingöl : Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Kentte okullar kar yağışı nedeniyle dün de tatil edilmişti.

Şanlıurfa : Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sivas : Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi. Ayrıca engeli, kronik hasta ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adana : Valilikten yapılan açıklamada, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde : Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir : Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkisini yitiren kar yağışının ardından kara yollarında oluşacak buzlanma nedeniyle bazı eğitim alanlarının 20 Ocak'ta tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak'ta taşımalı eğitim, özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezlerine gelen öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kilis : Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 20 Ocak Perşembe günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil bir gün ara verildiği belirtildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

Muş : Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 20 Ocak Perşembe günü, il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep Üniversitesi : Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Üniversitesinde bugün eğitime ara verildi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti. Açıklamada, üniversitede görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt : İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, il genelinde yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Edip, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe ile 21 Ocak Cuma günleri tatil edildiğini belirtti.

Aksaray : Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şırnak : Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Fırat Üniversitesi : Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime 20 Ocak Perşembe gün ara verildiği belirtildi. Üniversite bünyesinde görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Niğde : Niğde'nin Çamardı ilçesinde bugün okullar, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun : Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.

Kars : Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Mersin : Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında bugün eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Bilecik : Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş : Kahramanmaraş`ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Hakkari : Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kars : Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

Gümüşhane : Gümüşhane'de buzlanma ve don nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Karabük : Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların bugün tatil edildiği açıklandı.

Rize : Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize Valiliği, bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Diyarbakır : Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Kastamonu : Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

Ağrı : Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Giresun : Giresun`un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği açıklandı.

Bayburt : Bayburt`ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Artivin : Artvin`de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis : Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Çankırı : Çankırı`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde bugün ve cuma günü eğitime ara verildi. Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okullarda 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

Zonguldak : Zonguldak`ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Kozlu ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir.

Sinop : Sinop`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildi.

Batman : Batman`ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Malatya : Malatya`da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Bursa : Bursa`nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Erzincan : Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim verilen ara 1 gün daha uzatıldı.