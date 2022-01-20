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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı piyasaların beklediği oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı piyasaların beklediği oldu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Piyasaların beklentisi de faizlerin sabit kalması yönündeydi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Yılın ilk faiz kararının saat 14.00'te açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Açıklamara "Kurul, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir." denildi.

Karar metninde "TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyordu.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

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