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Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:

8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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