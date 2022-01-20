Ali Babacan bol keseden verdi! 'Biz Türkiye'yi bir ayda toparlarız, günlük hayata yansıması da 6 ayı bulur

'Türkiye'nin sorunlarını ilk 90 dakikada çözeriz' iddiasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz Türkiye'yi bir ayda toparlarız, günlük hayata yansıması da 6 ayı bulur" iddiasında bulundu. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacağı bütün işlerin her bir maddesinin bütçesini hesap edip tarih verdiklerini anlatan Ali Babacan, "Bugüne kadar hiçbir siyasi parti böyle bir çalışma yapmamıştı" dedi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin “yerli ve milli” olduğunu savunarak “Yoksulluk dalga dalga artsa da TÜİK rakamlarda gerçeği yansıtmasa da ülke işin ehli birine verilmesi durumunda kriz bir ay içinde çözülür. Bunun günlük hayata yansıması da 6 ayı bulur. Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor. Biz ülkeyi bir ayda toparlarız” dedi. Ali Babacan, Kayseri ziyaretleri kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

Her eylem planının bütçesi ve tarihi belli

Babacan, "Bütçesini hesap edemediğimiz bir eylem planımız yok, tarih ve gün vermediğimiz bir eylem yok. 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum biliyorsunuz. Nasıl iş dünyasında bir söz verirken hem miktar hem de tarih vardır, sipariş alırken miktar ve tarih konuşursunuz, bu sözü yerine getirmek için uğraşırsınız. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacağı bütün işlerin her bir maddesinin bütçesini hesap ediyoruz, tarih veriyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti böyle bir çalışma yapmamıştı. AK Parti'de iken orada da planlama ve programlama alanında çok emeğim var. 3 tane 5 yıllık kalkınma planının koordinasyonunu yaptım. Hiçbir program bizim şu anda yaptığımız kadar detaylı olmamıştı. Bunlar tamamlanınca açıklıyoruz, kıskanma yok, birisi kopya çeker diye endişemiz yok."

"Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor"

Ekonomiyle ilgili de konuşan Ali Babacan, “Türkiye son 20 yılda 3 tane önemli kriz yaşadı. 2001-2002 krizi, 2008-2009 küresel kriz ve son olarak 2017 yılından başlayan ve dalga dalga devam eden kriz. 2002'de çok yüksek kamu borcu olmasına rağmen krizinden kurtulmamız sadece 2 yıl sürdü. 2008 yılındaki krizden kurtulmamız ise 6 ay. Ancak şu an yaşanılan kriz çok farklı. Çünkü bu kriz yerli ve milli. Yoksulluk dalga dalga artsa da TUIK rakamlarda gerçeği yansıtmasa da ülke işin ehli birine verilmesi durumunda kriz bir ay içinde çözülür. Bunun günlük hayata yansıması da 6 ayı bulur. Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor. Biz ülkeyi bir ayda toparlarız" ifadelerini kullandı.

"Abdullah Gül’ün partimizle ilişkisi yok" Abdullah Gül ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna da yanıt veren Babacan, "Abdullah Gül’le bizim ilişkilerimiz yakın olmuştur. İnsani ilişkilerimiz sürüyor. 3-4 ayda bir oturup ev sohbeti yapıyoruz. Hem bir siyasetçi hem de bir devlet adamı olarak tecrübelerini önemsiyorum. Tecrübelerinden istifade ediyoruz. Gül görevinden ayrılırken ‘Ben siyasetin içerisinde yer almayacağım’ dedi. Dolayısıyla partimizle formel ya da informel bir ilişkisi yok. Partimiz kurulurken fikri desteğini verdi, yeni bir partinin Türkiye için çok gerekli olduğunu ifade etti. Onun dışında partimizle ilgisi yok" dedi

Hangi ittifakın içerisinde yer alacaklar?

Ali Babacan, bir ittifak içinde yer alıp yer almayacakları sorusuna, "DEVA Partisi şu anda herhangi bir ittifak içinde yer almıyor. Şu ana kadar diğer partilerle yaptığımız somut iş birliği anlamında parlamenter sistem çalışması oldu. Önümüzdeki süreçte biz herhangi bir ittifakta yer alır mıyız yoksa seçimlere tek başımıza mı gireriz bunun kararını oluşturacağız, bugün itibarıyla bir kararımız yok. Tabi ki yaptığımız hazırlıkları ittifakta olursak ittifak masasına koyarız, çünkü bunlar ülkemiz için yaptığımız hazırlıklar. Başka fikri olanlar da koyar." yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun "devr-i sabık" yaratıp yaratmayacaklarını sorması üzerine Babacan, hukuk devletinde her şeyin hukukla yürüdüğünü, hukuk devletine inandıklarını, sıkıntılı konulara zamanı gelince yargının bakacağını, ama rövanşizm içinde olmadıklarını dile getirdi.