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İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşireyi başından vurup öldürdü! Suç makinası katil yakalandı

İSTANBUL Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen 20 suçtan sabıkalı Rahmi Uygun, merkezde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla başından vurdu. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Hemşireyi öldürüp, kaçan şüpheli Rahmi Uygun (39), Bağcılar'da yakalandı.

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Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), hemşire Ömür Erez'le (33) tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler şüpheli Rahmi Uygun'u Bağcılar'da yakaladı.

"Adam kadının kafasına sıkmış"
Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu. Öte yandan, cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeni detaylar çıktı
Olaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre Rahmi Uygun’un hemşire Ömür Erez’le daha önceden irtibat kurarak birlikte olmak istediği, Erez’in ise bu isteği reddettiği öğrenildi. Uygun’un bu süreçten sonra Erez’i rahatsız ettiği, bugün yaşan olayda da Uygun ile Erez’in sağlık merkezinde tartıştığı, tartışmanın sonucunda Uygun’un silahla vurarak hemşire Erez’i öldürdüğü öğrenildi.

Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüpheli R.U. adlı şahsın silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E., kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hemşirenin katili Rahmi Uygun'un (39), 20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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