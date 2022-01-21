Bugün kar geliyor Meteoroloji asıl pazartesi çok kötü! Orhan Şen tarih ve yer verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahmini ürküttü. Bugün kar yağışı başlayacak, cumartesi pazar İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa başta olmak üzere tüm illeri vuracak. Meteoroloji Balkanlardan gelen bu kar yağışına pazartesi günü Karadeniz üzerinden gelecek yeni ve çok daha kuvvetli kar yağışının dahil olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden son dakika olarak geçen son hava durumu uyarısı arka arkaya gelecek şiddetli kar yağışıyla ilgili oldu. Meteoroloji Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacağını haber verdi. Beklenmedik olan ise Karadeniz üzerinden gelecek olan çok daha kuvvetli bir yağışı oldu. Meteoroloji balkanlardan gelecek kar yağışı bitmeden önümüzdeki hafta 24 Ocak 2022 pazartesi itibariyle Karadeniz üzerinden daha soğuk bir havayla çok daha yoğun bir kar yağışının geleceğini haber verdi. AKOM ise Batı'dan gelecek kar yağışının Türkiye'ye İzlanda kışını getireceğini duyurdu. İşte meteorolojiden gelen o son dakika gelişmesi:
Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu uyarısına göre kar yağışı cuma günü öğleden sonra başlayacak. İlk olarak Trakya bölgesi hemen ardından da İstanbul, Sakarya, Kocaeli dahil tüm Marmara'ya yayılacak. Balkanlar üzerinden gelen bu kar yağışı asıl etkisini cumartesi ve pazar günü gösterecek. Pazar günü 5 il dışında tüm Türkiye'de kar yağışı etkili olacak. AKOM batıdan gelecek bu kar yağışının Türkiye'ye İzlanda kışını getireceğini söylüyor. Bu kar yağışı bitmeden çok daha kuvvetli bir kar yağışı Karadeniz'den Rusya tarafından gelecek. Yeni kar yağışı 24 Ocak pazartesi günü Türkiye'yi vuracak. Meteoroloji bu yeni yağışın çok kuvvetli ve çok soğuk bir havayla geleceğini bildirdi. Önümüzdeki hafta aşırı soğuklarla gelecek yeni kar yağışı dalgası perşembe gününe kadar aralıksız sürecek. Meteoroloji cuma gününden itibaren beklenen hava olaylarını gün gün şöyle duyurdu:
21.01.2022 Cuma günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde diğer yağış alan yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
22.01.2022 Cumartesi günü : Yağışların İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağmur ve sağanak, Toros Dağları’nda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.