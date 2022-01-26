Altı muhalefet partisi yarın bir araya geliyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için Ortak Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı muhalefet partisi yarın buluşuyor.

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Halk TV yazarı Fikret Bila, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için Ortak Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcıları çarşamba günü akşam yemeğinde buluşacaklar. Bu yemekli toplantının konusu altı muhalefet liderinin buluşacağı zemini hazırlamak olacak. Genel başkan yardımcıları, liderlerin nerede ve ne zaman buluşacakları konusunu ele alacaklar. Altı genel başkan yardımcısının alacağı karara liderler uyacak ve biraya gelerek altılı fotoğraf verecekler." bilgisini paylaştı.

Bila yazısında, "CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin liderlerinin önce kendi aralarında basına kapalı bir toplantı mı yapacakları, yoksa doğrudan birlikte basının karşısına çıkıp ortak metni mi açıklayacakları genel başkan yardımcılarının yemekli toplantısında kararlaştırılacak. Liderler her iki öneriye de açıklar. Liderler kamuoyunun karşısına çıkmadan önce kendi aralarında bir yuvarlak masa toplantısı yapılmasına karar verilirse, altı lideri birada gösteren fotoğraf basınla paylaşılacak. Liderlerin bir araya gelmesi konusunda yöntem belirleyecek olan genel bakan yardımcılarına göre Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle gerekli dinlenme süreci bittiğinde ve normal mesaisine başladığında altı lider bulaşacaklar. Bunun gerçekleşmesi de uzun bir süre almayacak." ifadesini kullandı.

Bila şunları kaydetti:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun akşam yemeğinde bir araya gelmeleri ve üçlü fotoğraf vermeleri muhalefet cephesinde heyecan yaratmış ve “altı lider ne zaman bir araya gelecek”beklentisine yol açmıştı. Bu nedenle altı liderin bir zirve gerçekleştirmeleri ve birlikte fotoğraf vermeleri siyasi önem de taşıyor. Altı lider bir araya gelinceye kadar ikili temaslar devam edecek. Bu haberler muhalefet partisi liderleri arasında güçlü parlamenter sisteme geçiş ve ortak bir aday çıkarma konusunda ilkesel düzeyde bur uzlaşmaya varıldığını gösteriyor. Liderler buluşmasından sonra Ortak Mutabakat Metni’nde yer alaniykelerin iktidar değişikliğinde ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda bir ortak program çalışması da yapılacak."