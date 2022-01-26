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Bakan Bekir Pakdemirli hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bakan Bekir Pakdemirli hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kış şartlarında beslenmekte zorlanan hayvanlar için doğaya 200 kilo kuru ot ve 150 kilo buğday ile 100 kilo havuç bıraktı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.

Bu kapsamda son 2 yıl içerisinde doğaya yaklaşık 3 milyon kilo yem desteğinde bulunuldu. Yaz aylarında su sıkıntısı çeken hayvanlara su temini, kış aylarında ise yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara yem takviyesi çalışmalarını sürdüren DKMP Genel Müdürlüğü, bu faaliyetlerin yapıldığı bölgeleri fotokapanlarla da izliyor. Böylece yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı tespit ediliyor. Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak beslenmek ve su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle bozayı, yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin oluşturulan alanlara gelip beslendikleri ve su içtikleri kameralara yansıyor.

Öte yandan Bakan Pakdemirli de olumsuz hava şartlarının devam ettiği Beypazarı'nın Eğriova bölgesinde yaban hayvanları için doğaya 200 kilo kuru ot ve 150 kilo buğday ile 100 kilo havuç bıraktı.

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