El Salvador Devlet Başkanı 'Ah Türkiyem' deyip paylaştı! Atatürk ve Osmanlı tweetine beğeni yağdı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından ziyaretine dair görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Bukele videoyu paylaştığı mesajında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadelerini kullandı. Bukele'nin tweeti kısa sürede 30 bini aşkın beğeni aldı.







Esra Erol göndermesi yapmıştı

Bukele, geçtiğimiz günlerde ise paylaşımına "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar." notunu düşmüştü. Bu paylaşım ise Esra Erol'un programına Zonguldak'tan canlı yayınla bağlanan Fehmi Mezarlı'nın, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar." sözlerini akıllara getirmişti. Bukele'nin paylaşımı 6 bini aşkın retweet ile 40 bini aşkın beğeni almıştı. Bukele'nin tweetine akın eden Türkler 2 binden fazla mesaj yazmıştı.





"Dostluk Payesi Beratı" verilmişti

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye 19-21 Ocak'ta resmi ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Anıtkabir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ankara Üniversitesini de ziyaret eden Bukele'ye "Dostluk Payesi Beratı" verilmişti.