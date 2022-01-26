Fatma Girik mal varlığını kime bıraktı vasiyetinde ne yazıyor?

79 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Hiç evlilik yapmayan ve çocuğu olmayan Fatma Girik'in mal varlığını, servetini kime bırakacağı merak edildi. Fatma Girik'in manevi kızı olarak yetiştirme yurdunda sahiplendiği yeğeni Ahu Turanlı ise merak konusu oldu.

Abone ol

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik 79 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Fatma Girik'in ölümünün ardından hayatıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor. Hiç evlenmeyen Fatma Girik'in manevi kızının gerçekte kardeşinin kızı olduğu ve mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı.



Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in filmleri ve başarısı kadar hayatı da vefatının ardından en merak edilen konu haline geldi. Hiç evlenmediği bilinen Fatma Girik'in çocuğu olup olmadığı, hayat arkadaşı Memduh Ün ile neden evlenmediklerinin yanısıra, Yeşilçam'ın yıldız oyuncusunun mirasını kime bıraktığı da sosyal medyada en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yönetmen Memduh Ün ile 16 yaşından beri birlikte olan Fatma Girik'in, Ün'ün eşi Cahide Şen'in intihar etmesinden çekindiği için evlenemedikleri detayı ortaya çıkarken, Girik'in bir manevi kızı olduğu da gündeme geldi. İşte Fatma Girik'in hayatıyla ilgili bilinmeyen tüm detaylar...



Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik'in koronavirüse bağlı zatürreye yakalanması ve akabinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, hem sanat camiası hem de sevenleri yasa boğuldu. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik'in hayatına dair tüm detaylar günün en merak edilen konularında başı çekti. Girik'in mal varlığını kime bağışladığı da ortaya çıktı. Usta oyuncu servetini manevi kızı ve aynı zamanda yeğeni Ahu Turanlı'ya bırakmış...



Fatma Girik, mirasını yıllar önce kardeşi Müyesser Turan’ın kızı Ahu Turanlı’ya bırakacağını duyurmuştu.



Özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Aslı Turanlı, çevresinde bebekliğinden itibaren teyzesinin göz bebeği olarak biliniyor.

Teyzesi Fatma Girik'i son günlerinde hiç yalnız bırakmayan Aslı Turanlı, Girik’in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı...

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.



Aslı Turanlı kimdir: Ahu Turanlı, Fatma Girik’in kardeşi Müesser Turan’ın kızı olduğu öğrenildi.



Özel bir şirkette çalışan Ahu Turanlı, yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak Fatma Girik tarafından sahiplenildi. Ahu Turanlı bebekliğinden bugüne teyzesi için çok kıymetli olduğu biliniyor.

Fatma Girik'in Münevver Girik Müesser Girik ve Günay Girik adında 3 kardeşi bulunuyor.