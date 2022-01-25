Arabadan uçağa dönüşmesi 2 dakika sürüyor Uçan araba 'AirCar' elverişlilik sertifikası aldı

Şirket, sertifikanın 70 saatlik uçuş testi ve 200'den fazla kalkış ve iniş ile alındığını belirtti. Uçan arabayı yapan Profesör Stefan Klein, "Bu sertifika, verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açıyor. Bu, orta mesafeli seyahatleri sonsuza kadar değiştirme yeteneğimizin resmi ve nihai teyididir" dedi.