26 Ocak altın fiyatları yükselişte! İslam Memiş onları böyle uyardı: Batacaksınız elinizdekinin hepsi gidecek

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından 802 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş Faiz kararı için ne dedi? İşte yatırımcı için önemli mesajlar...

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Dün altının ons fiyatındaki yükselişin dolar kurundaki düşüşle dengelenmesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 800,7 lira ile önceki kapanışın hemen altından tamamladı.

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,15 artışla 801,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.315 lira, Cumhuriyet altını da 5.374 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3'lük yükselişle 1.848 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajların takip edileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışlarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.875 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.830 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

İslam Memiş: 'Haniciler' kaybedecek

Düşüşlerin bir alım fırsatı olduğunu belirten İslam Memiş, "Kuyruk dik şekilde varlık üzerinden alım satım yapanlar, duyguları ile hareket edenler zarar edeceksin. Günlük alım satım yapanlar batacaksın. Uzun vadeli yatırımcı olmayan elindeki her şeyi kaybedeceksin." dedi. Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

-Düşüşle ilgili beklentilerim umarım Şubat'ta gerçekleşmiş olur. Şubat ayından sonra yüzde 25 alımımızı yaptıktan sonra uzun vadeli yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçlerden sonra düştü, yükseldi diye boş muhabbet yapanlar çok zarar edecek öyle zarar edecekler ki ne düşünce ne yükselince kazanacaklar aylarca avam avam bakacaklar. Ama kim kazanacak bizimle yol arkadaşlığı yapanlar, sepet yapanlar, varlıklarını risklerini bölenler kazanacak. Hayatı kendimize biz zehir ediyoruz. Finanslar piyasalar size her türlü imkanı sunuyor.

-Kasım ayında uyardım arkadaşlar kripto para piyasaları düşecek. Canınız yanar, üzülürsünüz. Ne oldu 100 bin olacak. Ne oldu kardeş! Üç ay önce falan 100 bin olacak gidiyoruz. Bu hayat değil bu finansal okuryazarlık değil. Bu birikim ve tasarruf değil. Bu finansal piyasalarda almak satmak değil. Bu hiç bişe bu zar atma kumar oynamaktır.

-Sosyal medya hesaplarında yine bir uyarı yaptım. Arkadaşlar hafta sonu Bakan Beyin daveti üzerine gittik toplantı yaptık şubat ayında döviz kurlarında altın fiyatlarında gümüş fiyatlarında düşüşler bekliyorum. Neden? Anlaşmışlar şirketleri 10 milyar dolar bozduracak. 10 milyar dolar bozunca dolar tepetaklak olacak. Bu sürekli olan bir şey mi hayır bu şubat ayının hikayesi bu sadece şubat ayında olacak bir şey. Mart ayında ne olacak mart ayında da fed faiz arttıracak. Bu sefer de yukarı...

"Batacaksınız elindekinin hepsi gidecek"

-Haniciler var ya haniciler... Köyde koyunları satmışlar gelmişler üç beş kuruşa bakıyorlar hani düşecekti hani yükselecekti? Bu haniciler var ya komple zarar edeceksiniz. Batacaksınız battınız zaten de elinizdekinin hepsi gidecek. Bu bir şey değil.

-Niye haricisin çünkü. Hikaye okumasını bilmiyorsun, fotoğrafa bakıyorsun dinlemiyorsun, fotoğrafa bakıyorsun okumuyorsun. Manşet ne mesela 'uçak, çıkacak' he uçacakmış çıkacakmış...

FED'in faiz kararı

-FED'in mart ayından başlayarak 2022 yılında 4 kez faiz artırmasını bekliyorum. Bu 4 ay Amerikan Merkez Bankası faiz artırır. Altın, gümüşteki sert düşüşler alım fırsatıdır.

-Kuyruk dik şekilde varlık üzerinden alım satım yapanlar, duyguları ile hareket edenler zarar edeceksin.

-Günlük alım satım yapanlar batacaksın. Uzun vadeli yatırımcı olmayan elindeki her şeyi kaybedeceksin.