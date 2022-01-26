SpaceX roketi Ay'a çarpabilir

Yedi yıldır uzayda sürüklenen SpaceX roketinin Ay'a çarpabileceği belirtildi.

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Roket, 2015'in Şubat ayında bir uydunun taşınması amacıyla fırlatılmış; uyduyu bıraktıktan sonra roketin ikinci aşamasında arıza yaşanmıştı.

Ars Technica'ya yazdığı bir makalede meteorolog Eric Berger, "Bu aşamada roket, yakıtının dünyaya dönmesine yetmeyecek yükseklikteydi, ancak aynı zamanda Dünya-Ay sisteminden kaçacak enerjiye de sahip değildi" dedi.

Berger, "Bu sebeple roket, 2015'in Şubat ayından bu yana kaotik bir yörünge izliyor" ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın aktardığına göre bazı uzay gözlemcileri, dört metrik tonluk 'uzay çöpü'nün haftalar içinde saniyede 2.58 kilometrelik bir hızla Ay'a çarpacağına inanıyor.

Veri analisti Bill Gray, Falcon 9'un 4 Mart'ta Ay'ın uzak tarafına çarpacağını öngördüğünü ifade etti.

Gray, "Bildiği kadarıyla ilk defa bilinçsiz olarak bir uzay çöpü Ay'a çarpacak" dedi. Veri analisti, çarpışmanın yüksek ihtimalle Dünya'dan gözlemlenemeyeceğini belirtti.

Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell'da Falcon 9'un Ay'a yüksek ihtimalle 4 Mart'ta çarpacağını, ancak bunun "çok da büyük bir olay olmadığını" ifade etti.