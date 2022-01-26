BIST 1.968
DOLAR 13,56
EURO 15,30
ALTIN 802,80
HABER /  GÜNCEL

SpaceX roketi Ay'a çarpabilir

SpaceX roketi Ay'a çarpabilir

Yedi yıldır uzayda sürüklenen SpaceX roketinin Ay'a çarpabileceği belirtildi. 

Abone ol

Roket, 2015'in Şubat ayında bir uydunun taşınması amacıyla fırlatılmış; uyduyu bıraktıktan sonra roketin ikinci aşamasında arıza yaşanmıştı. 

Ars Technica'ya yazdığı bir makalede meteorolog Eric Berger, "Bu aşamada roket, yakıtının dünyaya dönmesine yetmeyecek yükseklikteydi, ancak aynı zamanda Dünya-Ay sisteminden kaçacak enerjiye de sahip değildi" dedi.

Berger, "Bu sebeple roket, 2015'in Şubat ayından bu yana kaotik bir yörünge izliyor" ifadelerini kullandı. 

The Guardian'ın aktardığına göre bazı uzay gözlemcileri, dört metrik tonluk 'uzay çöpü'nün haftalar içinde saniyede 2.58 kilometrelik bir hızla Ay'a çarpacağına inanıyor. 

Veri analisti Bill Gray, Falcon 9'un 4 Mart'ta Ay'ın uzak tarafına çarpacağını öngördüğünü ifade etti.

Gray, "Bildiği kadarıyla ilk defa bilinçsiz olarak bir uzay çöpü Ay'a çarpacak" dedi. Veri analisti, çarpışmanın yüksek ihtimalle Dünya'dan gözlemlenemeyeceğini belirtti. 

Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell'da Falcon 9'un Ay'a yüksek ihtimalle 4 Mart'ta çarpacağını, ancak bunun "çok da büyük bir olay olmadığını" ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da genç kız yatağında ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Anne ve baba gözaltında
Muğla'da genç kız yatağında ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Anne ve baba gözaltında
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
İOKBS burs ücreti kaç para oldu 2022 bursluluk ödeme takvimi
İOKBS burs ücreti kaç para oldu 2022 bursluluk ödeme takvimi
26 Ocak altın fiyatları yükselişte! İslam Memiş onları böyle uyardı: Batacaksınız elinizdekinin hepsi gidecek
26 Ocak altın fiyatları yükselişte! İslam Memiş onları böyle uyardı: Batacaksınız elinizdekinin hepsi gidecek
Bursluluk maaşları ne zaman yatar 2022 ödemesi
Bursluluk maaşları ne zaman yatar 2022 ödemesi
Antalya'da bina bahçesinde şüpheli ölüm! Cesedin üzerinden bakın neler çıktı
Antalya'da bina bahçesinde şüpheli ölüm! Cesedin üzerinden bakın neler çıktı
Barcelonalı Türk yıldız Sertaç Şanlı'nın test sonucu pozitif çıktı
Barcelonalı Türk yıldız Sertaç Şanlı'nın test sonucu pozitif çıktı
Kandil ne zaman 2022 Diyanet kandil günleri takvimi
Kandil ne zaman 2022 Diyanet kandil günleri takvimi
NATO üyesi ülkeden Rusya-Ukrayna açıklaması: Tüm askerleri geri çekeceğiz
NATO üyesi ülkeden Rusya-Ukrayna açıklaması: Tüm askerleri geri çekeceğiz
Bursa'da 'ışık ihlali' kazası! Ölenler var
Bursa'da 'ışık ihlali' kazası! Ölenler var