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Fırtına ve soğuk hava balık tezgahlarını vurdu! Fiyatlar cepleri yaktı

Fırtına ve soğuk hava balık tezgahlarını vurdu! Fiyatlar cepleri yaktı

Marmara, Ege ve Karadeniz’de üç gündür etkili olan soğuk hava ve fırtına, balık tezgahlarındaki etiketlere yansıdı. Balık az gelince fiyatlar da yükseldi.

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Bandırma' da üç gündür etkili olan soğuk hava ve fırtına deniz yolu ulaşımını olumsuz etkilediği gibi, fırtına balık halini de olumsuz etkiledi. Balık az gelince fiyatlar yükseldi. Balık halindeki dükkanların yarısı balık azlığından kepenk kapattı. Havaların düzelmesi, hem balık miktarının çoğalacağını, hem de fiyatların düşeceğini belirten Balıkçı Semih Gargı, "Üç günlük hava muhalefetinin ardından bugün tezgahlarımız açtık. Sınırlı ve az miktarda balık geliyor. İstavrit tezgahlarda kilosu 50, hamsi 70, çinakop boyuna güre 100 ila 120 liraya satılıyor. Havalar düzelecek inşallah" diye konuştu.

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