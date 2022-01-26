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Uganda'da sel ve toprak kayması faciası! Ölüler var

Uganda'da sel ve toprak kayması faciası! Ölüler var

UGANDA’nın güneybatısında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

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Uganda’nın güneybatısında Kisoro bölgesinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamada, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toprak altında kalan çocuğun cansız bedeninin ise henüz bulunamadığı kaydedildi. Şiddetli yağış ve toprak kayması nedeniyle bölgedeki evler, sokaklar ve alt yapıda büyük hasar meydana geldi. Kızıl Haç yetkilileri yaklaşık 300 aileye acil yardım sağlandığını açıkladı.

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