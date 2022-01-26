İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Hadımköy uyarısı: Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy'de araçlarını almayanlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, "Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.Abone ol
İstanbul'da pazartesi gecesi yoğun karla birlikte yollar kapandı, çok sayıda kişi mahsur kaldı, İstanbul'un otoyolları adeta dev bir otoparka döndü. Saatlerce yollarda mahsur kalan insanlar çareyi arabalarını yola bırakıp yürümekte buldu. Hadımköy'de yol sorunu devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar Hadımköy'de yol kapalı olduğundan araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler.
İstanbul Valisi Yerlikaya aracını yolda bırakanlara bir uyarıda bulundu.
"Acilen çekilmesi gerekmektedir"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ali Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" ifadelerini kullandı.
CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş, Hadımköy'de oluşan araç trafiğini olay yerinden anlattı. Bozkuş'un değerlendirmeleri şöyle; Kar yağışının kilit noktalarından biri de Hadımköy'dü. Araçlar saatlerdir burada beklemişti. O bekleyişin devam ettiğini söyleyebiliriz. 40 saat bekleyen biri vardı, bekleyişler hala devam ediyor.