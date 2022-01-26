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Kuvvetli kar yağışının ardından geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı 3 gün böyle olacak Listede İstanbul da var

Kuvvetli kar yağışının ardından geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı 3 gün böyle olacak Listede İstanbul da var

Tüm Türkiye'nin karla mücadelesi sürerken Meteoroloji uzmanından yeni açıklamalar geldi. İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışı, hafta sonundan itibaren yerini yağmura bırakacak. İstanbul'da buzlanma ve dona dikkat edin! İşte yurtta hava durumu...

Kuvvetli kar yağışının ardından geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı 3 gün böyle olacak Listede İstanbul da var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre yoğun kar yağışı hafta sonu itibari ile yurdu terk ediyor. Ama 3 gün boyunca sürecek buzlanma etkili olacak. Bugün Kocaeli, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. 

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Kuvvetli kar yağışının ardından geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı 3 gün böyle olacak Listede İstanbul da var

Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı hava cuma günü yurdu terk edecek, Türkiye, hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

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Kuvvetli kar yağışının ardından geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı 3 gün böyle olacak Listede İstanbul da var

Sıcaklık artıyor: Trakya ile iç kesimlerde sıcaklık 2 ila 4 derece artıyor. Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli kar yağışının ardından geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı 3 gün böyle olacak Listede İstanbul da var

Yoğun kar yağışı beklenen iller: Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’da yoğun kar yağışı bekleniyor.

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