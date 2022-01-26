Kuvvetli kar yağışının ardından geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı 3 gün böyle olacak Listede İstanbul da var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre yoğun kar yağışı hafta sonu itibari ile yurdu terk ediyor. Ama 3 gün boyunca sürecek buzlanma etkili olacak. Bugün Kocaeli, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş'ta yoğun kar yağışı bekleniyor.