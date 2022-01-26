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Çıkan tartışmada kan aktı! Sultanbeyli'de bir kişi annesini öldürdü

Çıkan tartışmada kan aktı! Sultanbeyli'de bir kişi annesini öldürdü

SULTANBEYLİ'den son gelen haber korkunç! 26 yaşındaki Orhan isimli bir genç tartışma yaşadığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

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Sultanbeyli'de tartıştığı annesini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki adreste Orhan O. (26) ile annesi Gülbeyaz O. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan O, annesini bıçakla yaraladı.

Eve gelen baba Recep O, eşini kanlar içinde görünce oğlunu odaya kilitleyerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Gülbeyaz O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Orhan O, emniyete götürüldü.

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