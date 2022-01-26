Ekrem İmamoğlu'ndan balıkçıda yemek itirafı! Mobese ile takip edildim saçma sapan

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kar yağışıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında balıkçı ziyaretine ilişkin sorulara cevap verdi. Gündeme taşınan diğer konular için "Bazen saçma sapan konular ya da bir takım hususlar toplumun gündeminde ön sıralara oturmak zorunda kalıyor" dedi

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İSTANBUL'a en yoğun kar yağışının olduğu 24 Ocak Pazartesi akşamı İngiliz Büyükelçi ile Sarıyer'de ünlü bir balıkçıda olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu bugün basın karşısına geçti. İmamoğlu kar gündemini değerlendirirken diğer konular için "Saçma sapan konular" dedi.

AKOM'da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

-20-30 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. İstanbul nasıl yönetiliyor diye baktığımızda bazı yollarla ilgili farklı yetkilendirme alanları var. İBB'nın ağı 4023 kilometre. Karayollarının sorumlu olduğu yerler var. 3. köprü yol hattı ve bağlantılarının sorumlu olduğu özel şirket var yapılan ihalenin şartnamesi gereği. Bu üç hat önemli, bunun bilinmesi lazım. Ayrıca 39 ilçe belediyesinin de sorumlu olduğu alanlar var. 2,5 yıllık görev süremiz süresince asla biz ve onlar diye bakışa sahip olmayacağız İstanbul bir bütündür.

BALIKÇIDA YEMEK İŞİ -Benim yoğun bir gündemde çalışırken böyle yemeğe gitmemin gündeme tartışılmasını şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Bir büyükelçiyle Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu ülkenin temsilcisiyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Daha önce büyükşehir belediyesini ziyaret etmiş birisi. Yaklaşık 20-25 gün önce buluşmayı netleştirmiştik. Gizli bir yemek değil bu. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının karla mücadele kadar, dünyanın diğer ülkelerinin büyükelçileriyle kurduğu ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. İddiayla söyleyeyim ki bu kadar yoğun ilgi gören İstanbul yönetimi var. Ben bunun hakkını vermek zorundayım. Ancak sürecin sonrası beni çok ilgilendiriyor. Oradan görüntü verildi birileri savundu birileri yerdi bu beni ilgilendirmiyor. Belediye başkanının bir iki saat bir yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. MOBESE İLE TAKİP EDİLDİM



Bu konunun devletin imkanları kullanılarak bir Mobese kameraları kullanarak magazin parçası yapılacak şekilde servis edilmesi önemli bir meseledir. Bu konuyla ilgili İstanbul Valisi ile fikirlerimi paylaştım. Kamera sistemleri suçun önlenmesi, kazanın tespiti için kullanılır. Bu kameralarla İstanbul'u takip ediyoruz ama bu görüntüyü hiçbir arkadaşım hiçbir yere servis edemez. Genel Başkanımız bazı takip iddialarını dile getirmişti. Biz bundan çekinmeyiz, takip ediliyormuşuz, dinleniyormuşuz... Mobese'nin ne için kullanılacağı yazıyor. Bu çok önemli bir meseledir. Bunu takip eden yapan kim ise önemini gözlerimin içine bakarak anlayabilir. Devlet imkanıyla karalamanın takipçisi olacağız.

-Bu dil değişmediği sürece ülkenin gündemi gerçek konular olmuyor, çözüme kavuşması gereken konular konuşulmuyor ne yazık ki bazen saçma sapan konular ya da bir takım hususlar toplumun gündeminde ön sıralara oturmak zorunda kalıyor.

-Tuz stoğu konusunda şunu ifade edelim 25-26 Ocak'ta yoğun kullanıma ulaştık.

-Karla ilgili bir öngörü önümüzde yok, bir miktar yağış ihtimali var önümüzdeki günlerde. Makul yağışların karın erime süreçleriyle ilgili de iyi olabileceği ifade ediliyor. Dünyanın iklimle mücadele ettiği bir ortamda kuraklığın konuşulduğu bir noktada bu kar yağışının barajlara etkili bir biçimde yansıyacağını, doluluk oranının yüzde 70'lere oturacağını ifade etmek isterim.