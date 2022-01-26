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İlaç fiyatlarında kura yüzde 40 artış! Zam yağmuru olacak

İlaç fiyatlarında kura yüzde 40 artış! Zam yağmuru olacak

Eczanelere giden vatandaş reçetesinin tamamını bulamama şoku yaşıyor. İlaçtaki bu krizin asıl sebebinin şubattaki zam beklentisinden dolayı piyasaya ilaç verilmemesi olarak söyleniyordu. İlacın kur fiyatının yüzde 40 artması bekleniyor.

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İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel sekreteri Savaş Malkoç, ilaçta euro/TL kurunun bu yıl yüzde 40 artışla, 6,40 seviyesinde sabitlenmesini ve yıl içinde bir kez daha güncelleme yapılmasını talep etti.

Bloomberg HT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel sekreteri Savaş Malkoç, sektörün 2021’de büyük sorun yaşadığını hatırlatarak geçen yıl 4,58 liraya sabitlenen euronun bu yıl 6,40’lar seviyesine gelmesi gerektiğini söyledi.

“Geçen yıl özellikle yılın sonlarına doğru piyasada güncel kurda yaşanan hızlı artışlar, euronun 20, 21 lira seviyesini görmesi, makasın ciddi açılması sektörü iki türlü etkiledi” diyen Malkoç, her yıl şubat ayında devlet tarafından belirlenen kurun piyasa gerçeklerine uygun olmasını talep etti.

Maliyetler yüzde 100 arttı
Kur artışının hem küresel hem de yerel olarak maliyetlerde yüzde 100’e varan artışlara neden olduğunu belirten Malkoç şöyle konuştu:

“Sektör maruz kaldığı yüzde 100 maliyet artışına karşın ilaç, Şubat ayında belirlenen kurdan fiyatlandırılmaya devam etti.

Bu durum sektörü iki türlü olumsuz etkiliyor. Sektör, devlete her türlü fedakarlığı yaptı. Yıl içindeki artışlar nedeniyle bu yıl, yıllık artışın yanı sıra bir kez daha güncelleme istiyoruz. Çünkü bu koşullarda arge konusunda yakalanan trendin sürmesi zorlaştı.”

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