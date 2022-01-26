AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun suçlamalarına cevap: Her krizde yok oldu

Ekrem İmamoğlu'nun kar yağdığı gün balıkçıda yediği yemek tartışmasına ilişkin takip edilmesine dair yaptığı suçlamalara AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yönetim zafiyeti" diyerek krizi yönetmenin hesabını vermek yerine suçlama kampanyasına dönüştürüldüğünü söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin basın açıklaması düzenledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki kar esaretinde tedbirler konusunda yetersiz kalan İBB yönetimine sert eleştirilerde bulundu. İBB'nin herkesi tedbire çağırırken kendisinin tedbir almadığını belirten Çelik, "İstanbul'da en basit tedbirler bile devreye alınmadı. Toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı görüldü. Her krizde yok olan bir CHP ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da genel başkanları yok oldu, kar krizinde belediye başkanları" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun kar esareti yaşanırken balıkçıda olduğu görüntülerle ilgili konuşan Çelik, "Kriz yönetimi konusunda büyük bir zaaftı. Yolları açması gereken kar küreme aracı İBB Başkanı'nın restorana gideceği yolu açtı" diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Ne kadar güçlü tedbir alırsanız alın istediğiniz anda bunu belli bir sonuca ulaştırmak mümkün olmayabilir. Türkiye'nin afetle mücadelesi, deneyimler bakımından ölçü konulduğunda tedbirler genel bir değerlendirme konusudur. Bunlar olurken İBB'nin hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığı, koordinasyon içinde davranmadığı görüldü. Halen bütün bunların sebebi nedir diye açıklama yapmak yerine suçlayıcı, üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var. Kar yağışı geçmiş zamanda da yaşandı. Meteoroloji bütün tabloları uyarı olarak paylaştı. İBB AKOM tarafından da paylaşıldı. İBB tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu görülmeye başladı. Binlerce vatandaşımızın yolda kaldığı bir tablo belediye yönetiminin sorumluluk alanlarında meydana geldi. İstanbul'da yüz binlerce insan mahsur kalırken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı görüldü.

Bu kar temizleme araçlarının zincirsiz şekilde nasıl savrulduğu, krize müdahale araçlarının kriz unsuru haline geldiği görüldü. Araçlardan bir tanesi belediye başkanının bir restoranda yemek yemesine eşlik ediyor, o yolu açmak için seferber ediliyor.

Bilgilendirme yapması gereken yetkili yurt dışında

Bilgilendirme yapması gereken görevli yurt dışına çıktı. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlarımıza trol diyerek, hakaret ederek bir kampanya yürütüyor. Yolda kalmış, ortaya çıkan yönetim zaafından dolayı sıkıntı çekmiş vatandaşlarımızın tepkilerine trol diyen bir iletişim yönetimi.

İstanbul'a kar ilk defa yağmıyor. 2017'de daha yoğun yağışla karşılaşıldı, alınan tedbirlerle bugünküne bakıyorsunuz sanki belediyenin kurumsal hafızası ortadan kaldırılmış.

İmamoğlu'nun iddiaları

Kriz zamanında saatlerinizi nasıl restoranda harcıyorsunuz. Soruna değil açığa çıkmasına odaklanıyorsunuz. Her seferinde suçlamalar yoluyla imalar yoluyla yaklaşım sergiliyor. Restoranda harcamadığı zamanlar bile zaafla dolu. Hala başkalarını suçluyor.

Fazıl Say'ın tweetleri

Bir sanatçının böyle bir kriz zamanında bu üslupla konuşmasını ben doğru bulmam. İnsanlar sıkıntı çekmiş, kendi sanatçı arkadaşları yayın yapmış sıkıntıları söylemiş dolayısıyla insani açıdan böyle bir kriz anında siyasi bir ironi yerine daha insani hassasiyetle davranması gerektiğini düşünürüm. Bu nitelikli bir ironi olmamıştır. Bahçeli ile ilgili ifade çok çirkin bir ifadedir. Sırf siyasi savunma için niçin böyle yapılır anlamakta zorlanıyoruz.