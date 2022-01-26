Göktuğ Bey kimdir tarihte nasıl öldü Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan karakterler ilgi çekmeyi başarmıştır. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Göktuğ karakteri dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Göktuğ Bey Kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey'i Kim Canlandırıyor?

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TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Bu akşam diziye Göktuğ Bey damga vuracak. Göktuğ Bey Kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey'i Kim Canlandırıyor?

Göktuğ Bey Kimdir?

Göktuğ Bey Kimdir? Her pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Göktuğ karakteri ilgiyi çekmeyi başardı. Evdokya kısa süreliğine Alparslan'ın kalesine geldi. Tam o anda da Evdokya ile Göktuğ Bey tanışınca Göktuğ Bey Alparslan'ın aleyhinde kelimeler kullandı.

Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey'i Kim Canlandırıyor?

Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey karakteri dizide sergilediği performansıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide rol alan Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm ile dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

Kuruluş Osman 79. bölüm: Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.