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Balıkesir'de yaşlı adamın ihmalkarlığı hayatına mal oldu

Balıkesir'de yaşlı adamın ihmalkarlığı hayatına mal oldu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Yaşar Güçlüerler’in yaya alt geçidinden geçmek yerine bölünmüş yolu kullandığı, kazanın bu sırada meydana geldiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde Çanakkale - Balıkesir karayolundan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Güçlüerler'e (80) U.Ç.'nin kullandığı 10 ADG 729 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ambulans ekibi yaptığı muayenede Güçlüerler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma trafik ve asayiş timleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik Çanakkale yönüne yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Kazada Yaşar Güçlüerler’in yaya alt geçidi yerine bölünmüş yolun üzerinden karşıdan karşıya geçmek isterken aracın çarptığı öğrenildi.
Savcının incelemesinin ardından Yaşar Güçlüerler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü U.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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