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Okay Yokuşlu, Getafe'ye transfer oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Okay Yokuşlu, Getafe'ye transfer oldu

Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu, satın alma opsiyonluyla birlikte kiralık olarak Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe'ye transfer oldu.

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Futbol hayatını İspanya'nın Celta Vigo takımında sürdüren milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu. İspanyol ekibi Getafe, Okay'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yokuşlu'nun satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi. Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal da forma giyiyor.

27 yaşındaki Okay, bu sezon 8 karşılaşmada görev aldı.
Milli futbolcu kariyerinde daha önce Altay, Kayserispor, Trabzonspor ve West Bromwich Albion takımlarında oynadı.

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