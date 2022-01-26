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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Jeffry Lane Flake’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'in güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisi Flake'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Flake, görüşmede Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükelçi Flake'in ailesi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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