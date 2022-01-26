Doğal gaz heyecanı! Karadeniz'den yeni müjdeler gelebilir

TÜRKİYE, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında yeni bir sondaja başlama kararı aldı. Bu da ilerleyen süreçte yeni doğal gaz rezervlerinin bulunabileceğini gösteriyor.

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Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023 yılında hanelere ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda yeni keşifler için de adımlar atılıyor. 540 milyar metreküplük doğal gazın keşfedildiği Sakarya Gaz Sahası'nda şu ana kadar Tuna-1 kuyusunda sondaj tamamlandı. Şubat ayında yeni sondaj çalışmalara başlanacak. Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında yeni sondaj yapılacak.

40 üretim kuyusu

Sakarya Gaz Sahası'nda 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimi de gerçekleştirilecek. İlk fazda 10 kuyudan günde 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilecek. Böylece günlük toplam doğal gaz üretimi 100 milyon metreküp olacak. Yeni kuyular iki ayda bir açılacak.

(YENİ ŞAFAK)