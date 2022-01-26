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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahibi ailelere 259 milyon lira destek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahibi ailelere 259 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 259 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin yazılı açıklama ile bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydeden Yanık, Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini aktaran Yanık, "Bu kapsamda ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon lira ödeme yapacağız" ifadesini kullandı.

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