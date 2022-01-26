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Diyarbakır'da DBP'ye terör operasyonu! HDP'li vekilin Öcalan'a saygı duruşu fotoğrafı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da DBP'ye terör operasyonu! HDP'li vekilin Öcalan'a saygı duruşu fotoğrafı ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında yapılan etkinliklerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında binaya operasyon düzenlendi. Binada Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraf da bulundu.

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DİYARBAKIR'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar çeşitli tarihlerde sosyal medyada ortaya çıktı.

Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanmasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik ve TEM şube ekiplerince Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki binaya operasyon düzenlendi. Binaya giren ekipler arama yaparken çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.

Fotoğrafta Semra Güzel'in olduğu belirlendi
Savcılık soruşturması kapsamında bir fotoğrafta HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in olduğu belirlendi. Baş öne eğik sözde saygı duruşu olarak yapılan paylaşımda yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile 'terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı' suçundan hakkında fezleke hazırlanan Güzel'in olması dikkat çekti.

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları tepki çekmişti

HDP'li Güzel'in 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkmış, dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında fezleke düzenlenmişti.

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