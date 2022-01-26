Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı

Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.Abone ol
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur.
Ajdin Hasic’e Bereket Sigorta Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Ümraniyespor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kulübümüz Beşiktaş’tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic’e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, genç forveti iki yıl önce Dinamo Zagreb'ten kadrosuna katmıştı.