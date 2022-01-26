BIST 1.951
DOLAR 13,56
EURO 15,30
ALTIN 800,86
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı

Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı

Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Abone ol

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur.

Ajdin Hasic’e Bereket Sigorta Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Ümraniyespor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kulübümüz Beşiktaş’tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic’e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, genç forveti iki yıl önce Dinamo Zagreb'ten kadrosuna katmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu’da ilginç görüntüler! Akkuş ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
Ordu’da ilginç görüntüler! Akkuş ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Diyarbakır'da DBP'ye terör operasyonu! HDP'li vekilin Öcalan'a saygı duruşu fotoğrafı ortaya çıktı
Diyarbakır'da DBP'ye terör operasyonu! HDP'li vekilin Öcalan'a saygı duruşu fotoğrafı ortaya çıktı
İki doz Sinovac olanlar dikkat! Üçüncü doz BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor
İki doz Sinovac olanlar dikkat! Üçüncü doz BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddia edildi
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddia edildi
Güzdüz Bey ölümü tarihte nasıl öldü Güzdüz Bey kaç yaşında öldü?
Güzdüz Bey ölümü tarihte nasıl öldü Güzdüz Bey kaç yaşında öldü?
Rusya'dan Türkiye'ye davet: Ortak çalışmalar yapabiliriz
Rusya'dan Türkiye'ye davet: Ortak çalışmalar yapabiliriz
Doğal gaz heyecanı! Karadeniz'den yeni müjdeler gelebilir
Doğal gaz heyecanı! Karadeniz'den yeni müjdeler gelebilir
Muğla'da genç kız yatağında ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Anne ve baba gözaltında
Muğla'da genç kız yatağında ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Anne ve baba gözaltında
Seinfeld yıldızı usta oyuncu Kathryn Kates hayatının kaybetti! Ölüm nedeni...
Seinfeld yıldızı usta oyuncu Kathryn Kates hayatının kaybetti! Ölüm nedeni...