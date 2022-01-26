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Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, eşi Dilan Palamut'u (26) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ökkeş Palamut (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün Nizip'in Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ökkeş Palamut, telefonla sağlık ekiplerini arayarak, eşinin intihar ettiğini söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, ilk müdahalesini yaptığı 2 çocuk annesi Dilan Palamut’u Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ökkeş Palamut da ambulansa binerek eşine hastaneye kadar refakat etti. Dilan Palamut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dilan Palamut’un intihar etmediğinin belirlenmesi üzerine Ökkeş Palamut jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Dilan Palamut'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kocatepe Mahallesi’nde toprağa verilirken, sorgulamasında eşinin intihar ettiğini yineleyerek suçlamaları reddeden Ökkeş Palamut ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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