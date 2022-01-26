İki doz Sinovac olanlar dikkat! Üçüncü doz BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor

The Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin BioNTech aşısıyla üçüncü dozu yaptıklarında antikor seviyelerinin güçlü bir şekilde yükseldiğini gösterdi. Brezilyalı araştırmacılar ve Oxford Üniversitesi ortaklığında yürütülen çalışmada üçüncü dozun Omicron ve Delta varyantında ciddi hastalığına karşı koruyabileceği belirtildi.

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BREZİLYA'daki halk sağlığı uzmanları ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma; AstraZeneca, Pfizer/BioNTech veya Johnson & Johnson'a ait üçüncü bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dozunun daha önce iki doz Sinovac aşısı almış kişilerde antikor seviyelerini önemli ölçüde artırdığını buldu.

Bilim insanları Sinovac aşısının Delta ve Omicron varyantlarına karşı da dahil olmak üzere viral vektör veya mRNA aşılarından güçlü bir destek aldığını söyledi.

Oxford Üniversitesi aşı grubu direktörü ve çalışma lideri Andrew Pollard, "Bu çalışma, inaktive aşıların kullanıldığı birçok ülkedeki politika yapıcılar için önemli seçenekler sunuyor" dedi.