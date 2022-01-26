10 yılı aşkın süreden sonra bir ilk! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik imza atıldı

TÜRKİYE Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. dönem toplantısı Atina'da gerçekleştirilirken toplantı sonunda KEK 5. Dönem Protokolü imzalandı. Son toplantısı 2010'da Ankara'da yapılan Türkiye Yunanistan KEK mekanizmasının 10 yılı aşkın süreden sonra Yunanistan'la ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda yeniden faaliyete geçmesi önem taşıyor.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. dönem toplantısı Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis eş başkanlıklarında Atina'da gerçekleştirildi.

Görüşmeler sonunda KEK 5. Dönem Protokolü imzalanırken protokole görüşmelerde ele alınan ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği (AB) ile gündemdeki enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik ve teknik başlıklarındaki iş birliği konuları yansıtıldı.

Bakan Yardımcısı Tuzcu, ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragogiannis ile Kalkınma ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldi.

Yunanistan'la ticari ilişkiler artış gösterdi

Son toplantısı 2010'da Ankara'da yapılan Türkiye Yunanistan KEK mekanizmasının 10 yılı aşkın süreden sonra Yunanistan'la ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda yeniden faaliyete geçmesi önem taşıyor.

2021'de Avrupa Birliği ile artan ticari ve ekonomik ilişkilere paralel olarak sınır komşusu Yunanistan ile de ticari ve ekonomik ilişkiler artış gösterdi. Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesi ve iş birliği imkanlarının arttırılması noktasında 5. KEK toplantısının önemli işlev göreceği değerlendiriliyor.