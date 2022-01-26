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ABD Dışişleri resmen doğruladı: 8 bin 500 asker hazır!

ABD Dışişleri resmen doğruladı: 8 bin 500 asker hazır!

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, olası bir Rus tehdidine karşı destek gösterisi amacıyla NATO'nun doğu kanat ülkelerine asker göndermek üzere görüşmeler yaptığı iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı ise iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri girişiminde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktifleştirilmesi halinde 8 bin 500 askeri teyakkuza geçiren ABD, Avrupa'da yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Batı Ukrayna'ya askeri operasyon hazırlığında
Amerikan CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin birkaç Avrupa ülkesi ile NATO'nun doğu kanadını tahkim etmek için bölgeye binlerce asker konuşlandırmak üzere istişarelerde bulunduğu iddia edildi.

Bahsi geçen ülkelerden bazılarının, İngiltere, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan olduğu savunulan haberde, Baltık ülkeleri ve Polonya'ya konuşlandırmak üzere her ülkeden bin askerin sevk edilmesinin düşünüldüğü ileri sürüldü.

Blinken doğruladı
Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya sınırındaki duruma değinerek, "8 bin 500 ABD askeri, konuşlandırılmaya hazır duruma getirildi" dedi.

Bazı NATO üyelerinin bu konuda isteksiz olduğu belirtilen haberde, ABD'nin NATO üyeleri arasındaki bu isteksizliği "bay-pass etmek" için bir tür "istekliler koalisyonu" kurmaya çalıştığı iddia edildi.

NATO'nun herhangi bir askeri karar alması için oy birliği gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Rusya ile gerilimin tırmandırılmasına taraftar değil.

New Start'a ek mutabakat
Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

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