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Brent petrolün varil fiyatında yükseliş sürüyor! 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Brent petrolün varil fiyatında yükseliş sürüyor! 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı.

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Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2'ye yakın değer kazanarak Ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. ABD Başkanı Joe Biden dün Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.

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