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Türkiye 26 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 26 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 416 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 141 milyon 252 bin 329'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ocak 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 85 bin 501 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan şu uyarılarda bulundu: 

"KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir."

Vaka sayıları yeni rekora gidiyor
Vaka sayılarında artış devam ediyor. 12 Ocak'ta 77 bin 722 vakayla rekor açıklanmıştı. Daha sonra düşen vaka sayıları, Omicron'un etkisiyle yeniden artmaya başladı. Bugünkü tabloda can kaybında da artış olduğu dikkati çekti.  Dün 76 bin 341 vaka, 174 can kaybı açıklanmıştı.

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