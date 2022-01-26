CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan skandal kar savunması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık yalanı ortaya çıkınca, yalanı savunanlar bir bir geri adım atarken, CHP'den konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamanın sahibi Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

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İstanbul'da yağan kar, siyasetin de bir numaralı gündemi konusunda. Özellikle kriz boyutuna ulaşan kar ile mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin performansı tartışma konusu olurken, İmamoğlu'nun performansına bir de balıkçı skandalı eklendi.

İstanbul'un kara teslim olduğu anlarda İngiltere Büyükelisi Dominic Chillott ile balık keyfi yaptığı ortaya çıkan İmamoğluna kendi seçmeni ve yandaşları başta olmak üzere bütün İstanbul tepki gösterirken, İmamoğlu bugün AKOM'da yaptığı konuşma ile yaptığını savunmuştu. Bugüne kadar muhalefet kanadından olay ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan açıklama geldi. Partide basın toplantısı düzenleyen Öztrak, İBB Belediye Başkanı İmamoğlu'nun balıkçı vakasını savunurken, skandal sözlere, suçlamalara imza attı.

"Ak Parti'nin tuz ve solüsyon vermediğini anlatmamış"

Balıkçı konuyu ile ilgili direkt açıklama yapmak yerine farklı konular üzerinden olayı ele alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, 2017 yılında AK Parti'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu'na tuz ve solüsyon vermediğini iddia etti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı olan bugünkü İBB başkanı, kendisine AK Parti'li olmadığı için tuz ve solüsyon vermediğini anlatmamış. Efendiliğinden anlatmamış. AK Parti Sözücüsü çıkıp İstanbul'da daha önceden belirlenmiş bir büyükelçiyle yenen yemek üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı linç etmeye çalışıyor. Cin olmadan adam çarpmayı bırakın. O kadar araç seferber olmuş. O kadar insan çalışmış. İBB Başkanı sabahlara kadar bu insanların başında oturmuş, siz diyeceksiniz ki bir yemek yedi diye onu linç etmeye kalkacaksınız. İstanbullu ne olduğunu görüyor."

Öztrak konuyu değiştirdi

Faik Öztrak, balıkçı meselesi üzerinden yürütülen tartışmada konuyu farklı yerlere çekmeye çalışarak, tartışmanın ana maddesi olan İstanbul'daki karla mücadelede İmamoğlu belediyesinin sınıfta kaldığı algısını değiştirmeye çalıştı. Öztrak, orman yangınları ve sel felaketleri üzerinden AK Parti'yi, hükümeti ve belediyelerini suçlamaya kalktı.

"Bunların yönetiminde ormanlar yandı, uçak kaldıramadılar. Ülkeyi seller götürdü, sel yatağına ev yapmışlar diye milleti suçladılar. İstanbul'un göbeğinde selde servis araçlarında can verdi, şimdi çıkıp karşımızda kriz yönetiminden bahsediyorlar. Bunları geçeceksiniz. Bizim sizlerden alacak kriz yönetimi dersi yok."



Öztrak, konuyu farklı yerlere çekerek skandalın üzerini örtmeye çalışırken şunları söyledi:

"Sizin yönetiminizde şu anda görülmemiş bir enerji krizi yaşanıyor. Organize sanayi bölgelerinde üç gün elektriği kestiniz, üretim durdu. Doğalgaz tedarikinde sınıfta kaldınız, depoları dolduramadınız.Daha bugün öğreniyoruz ki Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış. Ortada çok büyük bir kriz var. Böyle bir kriz ile Cumhuriyet tarihinde ilk kez karşılaşıyoruz. Ama AK Parti Sözücüsü'nün ağızından bununla ilgili tek laf çıkmıyor, bize kriz yönetimi dersi vermeye kalkıyor."

Skandal 15 temmuz sözleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın İmamoğlu'nu savunma çabaları sırasında 15 Temmuz ile ilgili skandal sözler kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içmesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin kabinesini suçlayan Öztrak şunları söyledi:

"Genel Başkanımıza 15 Temmuz üzerinde yetiştirmeye çalışmışlar. 15 Temmuz'da kendi Genel Başkanları Marmaris'te tatildeyken, uçağa binip havada dur atarken, Başbakanları tünelde saklanırken, Belediye Başkanı'nın evine herkesin gözü önünde giden ve oradan gelişmeleri izleyen, partisinin milletvekillerine TBMM'ye gidip demokrasiye sahip çıkın diyen Genel Başkanımıza mani düzmeye kalkıyorlar. Bu gömlek size iki boy büyük büyük gelir. Bizim Ak Partiden alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur. Ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır."