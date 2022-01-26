Galatasaray, DeAndre Yedlin ile yolların ayrıldığını açıkladı

Galatasaray, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan DeAndre Yedlin için sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."