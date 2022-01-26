Canan Karatay'ın sahte site isyanı: Hepsinden şikayetçiyim

Prof. Dr. Canan Karatay, internet ortamında adına açılan sahte hesaplara isyan etti. Karatay, adına bağış toplayıp ürün satan, bilimselmiş gibi görünen makaleler yayınlayan herkese savaş açtığını ve şikayet ettiğini açıkladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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Prof. Dr. Canan Karatay, internet ortamında adı ve soyadının bulunduğu siteler olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Karatay, bazı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede sahte siteler üzerinden ürünlerin satıldığını ve hatta bağış bile toplandığını öğrenen ünlü profesör, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Karatay'ın hazırladığı şikayet dilekçesinde adına düzenlenmiş ve kendisiyle hiçbir alakası bulunmayan, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılan çok sayıda sahte internet sitelerinin kurulduğu anlatıldı. Söz konusu sitelerin kendisine ait olmadığını belirten ünlü profesör, sitelerin kim ya da kimler tarafından kurulduğunu bilmediğini ifade etti.

Bağış toplamışlar

Siteler arasında yer alan bir site üzerinden ayrıca bağış toplandığını ileri süren Karatay, site içerisinde bağış yapılması için çeşitli bankalara ait IBAN numaraları verildiğini, böylelikle dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca sitelerde yapılan incelemede çeşitli ürünlerin reklamı ve satışının da yapıldığını ifade eden Karatay, şüphelilerin haksız ticari kazanç sağlama çabası içerisinde bulunduğuna dikkat çekti.

Siteleri kuranlar 5 ayrı ilde çıktı

Hazırlamış olduğu dilekçede sitelerin kimler tarafından kurulduğunun belirlenmesini talep eden Karatay'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Söz konusu sitelerin Kocaeli, Bursa, İstanbul ve İzmir'de yaşayan kişiler tarafından açıldığı belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheliler ifadeleri alınması için karakola çağırıldı.