Trabzonspor 3 transfer birden yaptı

Trabzonspor; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş transferleri için Bursaspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Trabzonspor ; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in transferleri için taksitler halinde 29 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır."