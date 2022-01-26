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Meral Akşener'e koronavirüs teşhisi

Meral Akşener'e koronavirüs teşhisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs testisinin pozitif olduğunu söyledi. Akşener, eşiyle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacaklarını söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs testisinin pozitif olduğunu duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Kovid testisinin pozitif olduğunu ve eşiyle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacaklarını söyleyen Akşener, "Çok şükür ikimizde iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasına milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadesini kullandı.

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