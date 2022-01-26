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Suudiler Kabe için metavarse girişimi başlatıyor

Suudiler Kabe için metavarse girişimi başlatıyor

Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı.

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Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor.

Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.

Dijitalleşmenin önü açılıyor

Mekke'deki Ulu Camii İmamı Abdurrahman Sudeysi'nin geçen ay açılışını yaptığı girişim, Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'yle Sergiler ve Müze İşleri İdaresi'nin ortak projesiydi.

Sudeysi, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini ve bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hac ziyareti öncesi deneyimleme fırsatı

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi.

Sudeysi, projenin tüm duyulara hitap etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, halkın sanal gerçeklik teknolojisine nasıl ve ne zaman erişeceği henüz netleştirilmedi.

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