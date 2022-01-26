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İstanbul'da metro seferleri 02.00'a kadar uzatıldı

İstanbul'da metro seferleri 02.00'a kadar uzatıldı

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

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Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.

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