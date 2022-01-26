Erdoğan'dan özel bankalara faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin inmesine rağmen bankaların uyguladıkları faiz oranlarındaki makası değerlendirdi. Erdoğan, vatandaşları kamu bankalarına gitmelerini istedi özel bankaları ise uyardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük faiz ortamı için mücadelenin devam edeceğini söyleyerek yeni ekonomi modelini bir kez daha anlattı. Faizlerin inmesine rağmen özel bankaların uyguladıkları faiz oranlarına dikkat çeken Erdoğan, özel bankaları uyardı faizleri indirmedikçe mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Faizlerin düşürülmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, 2013 yılını hatırlattı düşük faiz ortamının içi ve dış olumsuz gelişmelerle engellendiğini anlattı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Diğer taraftan son 20 yılda alt yapı yatırımları konusunda önemli mesafeler katetti. Doğrudan yatırımları destekleyen güçlü bir sisteme sahibiz. Ülkede iş ortamının geliştirilmesi için devrim niteliğinde adımlar atıldı. Üretim odaklı ihraacat ve istihdamı artırmak hep önceliğimiz oldu. Bütün bunlar yeni modelimizin uygulanmasına yönelik uygun zemini hazırladı. Böylece nihai amacımız olan dengeli ve sürdürülebilir büyümeye kesinlikle ulaşacağız. Dengeli büyüme, büyüme kompozisyonu dış talep lehine iyileştirildiği bir görünümü bildiğiniz gibi ifade ediyor. Sürdürülebilir büyüme ise bildiğiniz gibi makro dengelerin korunduğu büyüme çerçevesine işaret ediyor.

Yüksek faiz ortamı, orta ve uzun vadede kırılganlık oluşturduğu aşikar. Böyle bir ortamda kaynaklarımız üretime gitmiyor. Bu da üreterek büyümek istememize ket vuruyor. Biz işte bu sebeple düşük faiz ortamında kaynaklarımızı üretim, istihdam, ihracat ve büyüme olarak kullanmak istiyoruz. Biz önümüzdeki döneme çok iyimser bakıyoruz. Son dönemde döviz kurundaki istikrarlı seyirli bu iyimser bakışımızı da pekiştiriyor. Kamusal kaynakları ve banka kredilerini etkin ve verimli şekilde üretimi artırmak için kullanarak bu mücadelemizde başarılı olacağımıza da inanıyorum. Bu model ile ülkemiz daha güçlü hale gelecek ve ekonomimiz olası spekülatif ve manipülatif müdahalelerden daha az etkilenecektir. Buna eminiz.

Bu makas tabi özellikle özel bankaların bu konuda hala sömürü çarkını devam ettirme gayretinin olduğunu görüyoruz. Ben de vatandaşlarımıza sesleniyorum kamu bankalarına gidin ve kamu bankalarına gitmek suretiyle böyle bir sömürü çarkına girmeyin. Çünkü kamu bankaları bu konuda hassas ve vatandaşını kesinlikle yüksek faizle sömürme gibi bir gayretin içerisine giremez. Bundan rahatsız olacak özel bankalar biliyorum. Çünkü biz bu ülkede tüketim ekonomisine destek vereceksek bu konuda sömürü yoluyla değil vatandaş temin ettiği kredisini gelsin sizden de kullansın. Siz böyle yaparsanız gideceği yer neresidir. Uygun kredi verecek kamu bankasıdır. Bu vasıtayla konut kredisi mi araç kredisi mi onları da buradan temin edecek. Faizden medet umulmasını biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve ticari fazlayla büyüme kararımızı her zaman açıklıyorum. Bankalarımızın bunu benimsemesi bir defa çok önemli. Bunu benimseyecekler. Benimsemedikleri taktirde bizim de mücadelemiz devam edecektir.

Salgın önlemlerinin gevşemesiyle küresel enerji ve emtia fiyatlarında biliyorsunuz ciddi bir artış yaşandı. Uluslararası taşımacılık maliyetlerinde görülen yükselişler oldu. Küresel tedarik zincirlerindeki bozulmalar açık ve net ortada. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Tüm dünyada enflasyon baskılarını artırdı.

Enflasyonla mücadele önceliğimizdir. Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari ölçüde yansıtmak için gerekli adımlar atılıyor ve bu adımları kararlı biçimde atarken para ve maliye politikalarında güçlü bir duruşumuz var.

Bu konuda fiyat istikrarı komitesi düzenli olarak toplanıyor. Fiyat hareketleri yakından izleniyor. Para politikasının etkinliğinin sınırlı kaldığı arz şokları konusunda bütüncül bir bakış açısıyla gözden geçiriliyor.

"Onun döneminde hastanelerimiz sefil olmuştu"

Muhalefetin bugüne kadar 20 yıl içerisinde bizim hangi yaptığımıza doğru dediği vaki. Sağlık sisteminde şehir hastanelerini yaptık doğru mu dediler. Marmaray'ı yaptık doğru mu dediler. Boğazın üzerine üçüncü köprü yaptık doğru mu dediler? Osmangazi Köprüsü'nü yaptık doğru mu dediler? 26 havalimanını 56'ya çıkardık ne kadar güzel teşekkür ederiz mi dediler? Şanlıurfa'yı Adıyaman'a bağladık, teşekkür ederiz mi dediler? Böyle bir şey mi var? Hele hele ben bu şehir hastaneleri konusunda, bunun bütçedeki yeri neresi diyen mantığı ben anlamıyorum. Niye? Çünkü o mantık bu ülkede SGK'nın başındayken hastanelerimizi rezil eden mantıktı. Onun döneminde hastanelerimiz sefil olmuştu. Hatırlayın! Rahmetli Savaş Ay'ın programında oradaki hastaların konumunu ve kolu kangren olan yavrunun halini hatırlayın. Hiçbir zaman bunlar kalkıp da bu güzelliklere hayırlı olsun demeyecekler.

25 Ocak 2022 tarihi itibariyle bu hesaplarda toplam büyüklük 203 milyar lirayı aşmış durumda.



"Toplam büyüklük 203 milyar lirayı aşmış durumda"

Türk lirası cinsinden enstürmanlara güveni artırmak ve tasarrufları Türk lirasında değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması amacıyla biz kur korumalı mevduat ve katılım hesabı ürününü uygulamaya aldık. Bir kere siz ne zaman bu ülkede iktidar oldunuz ki? 20 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz daha önce bunu denemiştik! Siz neyi denediniz yav? Neyi denediniz? Biz denedik ve neticesini aldığımız için de tekrar bunu uygulamaya koyduk. Uygulamanın daha başlarında olmamıza rağmen vatandaşlarımızın ilgisi şu anda muhteşem. Gayet iyi gidiyoruz. 25 Ocak 2022 tarihi itibariyle bu hesaplarda toplam büyüklük 203 milyar lirayı aşmış durumda. Bu neyi gösteriyor? Vatandaşların ilgisi bu denli büyük olduğuna göre bu miktarın 58,6 milyar lirası da döviz hesaplarından dönüşen tutar. Bu bakiyede 187,8 milyar ile gerçek kişilerin payı yüzde 92,5 düzeyinde. Tüzel kişilerde yüzde 7,5 paya sahip.

KDV indirimi

Şimdi ekonomiprogramımızda özellikle katma değer vergisinde etkinliği adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı yönünde karar almıştık.

Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak iş ve yatırım ortamını iyileştirmek ihracatı artırmak gibi genel yaklaşımımızı destekler mahiyette KDV konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız şu anda çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda KDV oranlarını basitleştirilmesi oran farklılıklarının giderilmesi uygulamada kolaylık sağlayacak konularda Gelir İdaresi Başkanlığımız beklentileri çözüm önerilerini de alıyor. Talep ve değerlendirmeler etraflıca analiz edilip atılması gereken konular varsa o adımları da gerçekleştireceğiz.

Her türlü ürünler masaya yatırılarak bunların tabi arz talep dengesi içindeki yeri neyse ona göre adımları atacağız."