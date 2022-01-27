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İzmir'de 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece, öldü 

İzmir'de 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece, öldü 

İZMİR'in Konak ilçesinde, hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkondan dengesini kaybederek düşen Ece B. (23), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 00.10 sıralarında Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Ece B., hava almak için çıktığı balkonda dengesini kaybederek 7'nci kattan beton zemine düştü. Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Ece B.'nin öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri cesedin bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. 

Ece B.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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