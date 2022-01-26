Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısının Ukrayna'da yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

NTV ve Star TV ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalandığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınında Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Nazlı Çelik ve Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.

Necip Hablemitoğlu suikastı hakkında da konuşan Erdoğan, "Bunu şimdi ilk defa bu programda açıklayacağım. Merhum Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan 'Köstebek' isimli kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'In izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu.

"İstihbarat teşkilatımızın yakın markajıyla bu iş neticelendi"

Kaçtığı yurt dışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda, 'Bu ülkenizdedir, bize verin' dedik. İstihbarat teşkilatımızın yakın markajıyla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi.

"Ülkemiz yargısına hesap veriyor"

MİT, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.