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Simide kallavi zam! Simit Şubat'ta 4 lira Mart'ta 5 Lira olacak! Ankara Simitçiler Odası Başkanı açıkladı

Simide kallavi zam! Simit Şubat'ta 4 lira Mart'ta 5 Lira olacak! Ankara Simitçiler Odası Başkanı açıkladı

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simidin 4 lira olması için onay beklediklerini söyleyerek, "Mart ayında da 5 liraya çıkar” dedi.

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Ankara Simitçiler Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne simit, açma, poğaça ve döner pidesi fiyatının 4 liraya çıkarılması için gönderilen yazıda, enerji fiyatlarının, dövizin ve ekonomik koşullar gerekçe gösterildi.
 
25 kg susamın 850 TL, 50 kg unun 390 TL ve 1 koli mayanın 160 liraya çıktığı kaydedildi. Geçen yıl ortalama elektrik faturasının 5-7 bin iken bu yıl 10-12 bin liraya, yakıt giderlerinin ise 9-10 bin liradan, 16-18 bin liraya yükseldiği belirtildi.
 
Delibaş, pandemi dolayısıyla100 simit dükkanının kapandığını söyledi. Delibaş, “Böyle giderse 100 işyeri daha kapanacak. Esnafımız sadece ayakta kalmak için tabiri caizse ‘can havliyle' çalışmaya devam ediyor. Bir arkadaşımıza 50 bin lira elektrik faturası geldi. Bu yükün altından nasıl kalkacak? Simit, mart ayında da 5 liraya çıkar” dedi.

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