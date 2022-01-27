Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündem dış güvenlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak yılın ilk Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşecek. Gündemde dış güvenlik var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak. Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak.