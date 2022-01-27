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Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündem dış güvenlik

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündem dış güvenlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak yılın ilk Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşecek. Gündemde dış güvenlik var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak. Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak.

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