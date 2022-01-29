Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi: Kar, bora bunların umurunda değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da karla mücadele sırasında İngiliz büyükelçiyle balıkçı restoranında yemek yiyen Ekrem İmamoğlu'nda tepki göstererek, "Sel olunca biz balıkçıya değil vatandaşımızın yanına gittik, onların dertleriyle dertlendik. Kar, bora bunların umurunda değil." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da toplu açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan''ın hedefinde İstanbul kar yağışı altındayken, Sarıyer'de İngiliz büyükelçiyle balıkçı restoranında yemek yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

Giresun'nu geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketine değinen Erdoğan, "Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik" dedi.

"Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın"

Ardından Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da. Kar bora fırtına olacak deprem olacak sel olacak yok Bodrum'a git yok şuraya buraya git, bizim kitabımızda o yok... Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın.